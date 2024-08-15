İskenderun'da depremde hasar gören bina yan yattı - Son Dakika
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İskenderun'da depremde hasar gören bina yan yattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı. Kent genelinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından ağır hasar alan ve mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları sürüyor.

15.08.2024 21:46
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı.

Kent genelinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından ağır hasar alan ve mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları sürüyor.

Numune Mahallesi'nde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı için polis güvenlik önlemi aldı, çevre binalardaki vatandaşları tahliye etti.

Ardından iş makineleriyle yıkımına başlanan bina yan yattı.

Yan yatan binanın bir kısmı, bitişikteki apartmanın balkonuna çarptı, fırlayan beton parçaları bir dairenin pencere camlarını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgedeki elektrik ve doğalgazı keserken hasar alan binada inceleme başlatıldı.

Binanın yan yatmasını kayda aldı

Şehir dışından evine geldiğini ve yan binanın yıkımını kayda alırken binanın devrildiğini cep telefonuyla kaydettiğini anlatan Sıla Fatma Akdemir, "Eve geldim baktım ki yıkım var. Araba içerisindeyiz, ben deprem gününü o sallantıyla tekrar yaşadım. Ben şikayetçi olacağım. Depremden sonra daha 5 ay olmuş ev tutalı, bir buçuk yıl evsizdim. Çok mağdurum ve çok korktum." dedi.

Evlerine giremedikleri için tepki gösteren Şerif Önal da yıkımın yapılacağından haberi olmadığını dile getirerek, "Evimize zarar vermişler. Penceremizi, camımızı patlatmışlar. Yan komşumuzun balkon duvarını kırmışlar. Evimiz orada var, ama biz giremiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da depremde hasar gören bina yan yattı - Son Dakika

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