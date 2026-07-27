İskenderun'da 1822 Faturasız Araç Filtresi Ele Geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda, faturasız ve kayıt dışı 1822 araç filtresi ile üretim malzemeleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı; yaklaşık 8,5 milyon liralık mali kayıp önlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde faturasız ve kayıt dışı 1822 araç filtresi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.
Üretim ve satış yetkisi bulunmayan işletmede yapılan incelemede, çeşitli markalara ait 1822 hava, yağ ve motor filtresi ile üretim malzemeleri ele geçirildi.
El konulan kayıt dışı ve faturasız ürünler, yediemin deposuna götürüldü.
Yaklaşık 8,5 milyon liralık mali kaybın önlendiği soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
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