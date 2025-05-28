İskenderun\'da Freni Boşalan İş Makinesi Kaza Yaptı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıkarak caddede bulunan araçlara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan freni boşalan iş makinesi, operatörünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan iş makinesi, büyük bir gürültüyle çevredeki araçlara çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan ve hasar gören araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı. Yaralanan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan caddede bulunan esnafın korku dolu anları ve kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.