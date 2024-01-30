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İskenderun'da Gümrük Kaçağı 38 Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İskenderun'da Gümrük Kaçağı 38 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi. İş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

İskenderun\'da Gümrük Kaçağı 38 Cep Telefonu Ele Geçirildi
30.01.2024 - 09:30,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde Y.D'nin iş yerini aradı.

Aramada, gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi, iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Gümrük Kaçağı 38 Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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