İskenderun\'da Gümrük Kaçağı 38 Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde Y.D'nin iş yerini aradı.
Aramada, gümrük kaçağı 38 cep telefonu ele geçirildi, iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.
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