İskenderun'da İki Araç Çarpıştı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza araç kameralarına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Arsuz çevre yolunda meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobil, aynı yönde ilerlerken trafik ışıklarında duran otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç kameralarına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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