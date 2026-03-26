İskenderun'da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir apartman inşaatında çalışan işçi Bilal Kara, asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

İlçedeki Yunus Emre Mahallesi 279 Sokak'ta bir apartman inşaatında çalışan işçi Bilal Kara, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından düştüğü yerden kurtarılan Kara, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

