İskenderun'da KETEM, kanserle mücadelede önemli bir görev üstleniyor - Son Dakika
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İskenderun'da KETEM, kanserle mücadelede önemli bir görev üstleniyor

İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Birimi (KETEM), yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor. KETEM, ücretsiz ve randevusuz erken tanı hizmeti sunarak kalınbağırsak, meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapıyor. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Buket Karaca, kanser taramalarına ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu.

11.06.2024 16:45
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HATAY'ın İskenderun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Buket Karaca, yeni yerinde hizmet vermeye devam eden KETEM'in kanserle mücadelede çok önemli bir görevi üstlendiğini burada vatandaşların ücretsiz ve randevusuz erken tanı hizmeti aldığını söyledi.

İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Birimi (KETEM), çevredeki üç ilçeye de hizmet veriyor. Kanserin yüzyılın en önemli hastalık risklerinden biri olduğuna işaret eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Buket Karaca, bir süre önce Kurtuluş Mahallesi'ndeki yeni yerinde hizmete giren KETEM'i tanıttı. Merkezde randevusuz ücretsiz üç farklı kanser teşhisi hizmeti verdiklerini vurgulayan Dr. Buket Karaca, Burada KETEM ulusal kanser tarama standartlılarına göre erken teşhis edilebilen 3 kanser türünü ücretsiz ve randevusuz olarak insanlara ulaştığımız kanser taraması yaptığımız bir merkez. Üç kanser türü kalınbağırsak, meme ve rahim ağzı kanseri, belli yaş ve belli yıl aralıklarında tarama yapmaktayız" dedi.

HEDEF KİTLEMİZ SAĞLIKLI GÖRÜNENLER

Bu merkezlerin en önemli özelliğine değinen Dr. Karaca "Halkımız bu konser taramalarını korkmadan çekinmeden yaptırabilmeleri çok önemli, bizim hedef kitlemiz ulaşmak istediğimiz hasta şu dışardan iyi görünen dışardan sağlıklı görünen hiçbir şikayeti olmayan hastalar. Bu kişilerde kanser riski, kanser var mı Biz bunu ortaya çıkarıyoruz. Eğer kanser riski, şüphesi olan varsa onları da ileri merkezlere Devlet Hastanemizi, ikinci üçüncü basamak sağlık kuruluşlarımızda tanı almaları yönünde mutlaka sevklerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS SÖZDE KALMAMALI

Erken teşhis hayat kurtarır, sözünün sadece cümlede kalmaması gerektiğine de dikkat çeken Dr. Buket Karaca "Meme kanseri taraması mamografi cihazıyla 40-69 yaş arası kadınlarımızda iki yılda bir yapılan tarama testidir. Burada önce kendi kendine memem muayenesi eğitimi veriyoruz, sonra tarama yapıyoruz. Yine HPV testi değimiz rahim ağzı kanserine karşı 30-65 yaş aralığında beş yılda bir kadınlarımıza tarama yapmaktayız. Erkeklerimiz de 50-70 yaş arasın da mutlaka bu kalınbağırsak kanser taramasına beklemekteyiz. Kadınlar erkekler bizim hedef nüfusumuzu oluşturmaktadır. Kolon kanseri, kalınbağırsak kanseri taraması için de hem erkek hem kadın, özellikle erkeklerin bu taramayı bilmesi, önemsemesi çok önemli. İki yılda bir gaitada gizli kan testi dediğimiz bir testle kendi evlerinde basit bir şekilde yapabilecekleri bir testle kanser riskini tespit edebiliyoruz" şeklinde konuştu. İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşların yaşanan deprem felaketi gibi acil durumlarda dahi sağlık hizmetinin kesintisiz olarak devam ettiğini ve kanser taramalarının da aynı şekilde sürdüğünü sözlerine ekleyen Dr. Karaca, KETEM merkezlerinden faydalanmanın önemine değinerek kanser taramalarına ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞİskenderun(Hatay),

Kaynak: DHA

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