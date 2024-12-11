HATAY'ın İskenderun ilçesinde sol ayağı kanalizasyon mazgalına sıkışan kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yıldırımtepe Mahallesi'ndeki okulundan evine dönen 8 yaşlarındaki kız öğrenci, yol kenarındaki mazgallara basınca ayağı demirin arasına girdi. İsmi öğrenilemeyen kız çocuğu mazgala sıkışan sol ayağını kurtaramayınca çevreden yardım istedi. Mazgala oturup beklemeye başlayan küçük kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Mazgal kesilerek küçük kız, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Durumu iyi olan kız çocuğu evine gitti.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Kız Çocuğu Kanalizasyon Mazgalına Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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