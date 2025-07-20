İskenderun'da Kumar Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.
Ekipler, "kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı" iddia edilen M.A.B. hakkında adli işlem başlattı.
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