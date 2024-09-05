İskenderun'da maymun çiçeği vakası mı tespit edildi? Kaymakamdan açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da maymun çiçeği vakası mı tespit edildi? Kaymakamdan açıklama var

İskenderun\'da maymun çiçeği vakası mı tespit edildi? Kaymakamdan açıklama var

İskenderun Devlet Hastanesi'nde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine yönelik iddia kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde teşhisi veya tedavisi yapılan maymun çiçeği hastası yoktur" ifadelerini kullandı.

05.09.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelesine devam ederken son dönemde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tehlike uyarısı yaptığı maymun çiçeği virüsü de tehdit oluşturmaya devam ediyor.

İDDİA BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Virüsün yeni bir pandemiye dönüşeceği endişesine kapılan vatandaşlar gelişmeleri anbean takip ederken bugün İskenderun'da ortaya atılan bir iddia infiale neden oldu.

KAYMAKAM DEMİRYÜREK'TEN AÇIKLAMA

İskenderun Devlet Hastanesi'nde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine yönelik haberler paniğe neden olurken iddialara ilişkin yalanlama ise İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'ten geldi.

Demiryürek, sosyal medya hesabından M çiçeği virüsü iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı; "Bazı sosyal medya hesaplarından yayılan, 'İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildiğine dair bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde teşhisi veya tedavisi yapılan maymun çiçeği hastası yoktur."

İskenderun'da maymun çiçeği vakası mı tespit edildi? Kaymakamdan açıklama var

Murat Sefa Demiryürek, İskenderun, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da maymun çiçeği vakası mı tespit edildi? Kaymakamdan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gamak gs: oda olur oda daha duymadigmiz gormedigmiz bisi kalmasin...yeni nesilin edepsizlini dunya bizden cikario boyle olaylarla afetlerle 3 0 Yanıtla

02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 04:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da maymun çiçeği vakası mı tespit edildi? Kaymakamdan açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement