İskenderun'da MCG Towers Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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İskenderun'da MCG Towers Davası Devam Ediyor

25.06.2025 16:50
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6 Şubat depreminde yıkılan MCG Towers davasında 13 sanığın yargılamasına devam edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına devam edildi.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G. ile tutuksuz sanıklardan ustabaşı Abdülhamit B. ve firma sahibi Ferhat S. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Tutuksuz sanıklar proje mühendisi Yıldıray Ş, proje mimarı Meltem Y, mimar Hatice S, statik proje mühendisi Mehmet Y, jeoloji mühendisi Mehmet İ. ile tanık Tevfik Y'nin salonda bulunduğu duruşmaya, avukatlar ve müştekiler de katıldı.

Sanıklardan bazıları ise duruşmaya katılmadı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan ustabaşı Abdülhamit B, her şeyi prosedüre uygun biçimde yaptığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

Firma sahibi Ferhat S. ise inşaatın işçiliğini yaptığını ve suçsuz olduğunu ileri sürdü.

"Vicdanen rahatım"

Proje mühendisi Yıldıray Ş. de hakkındaki suçlamaları reddederek, "Binanın yapımında projeye baştan sona aykırılıklar var. Zemin iyileştirme yanlış yapılmış. Bina projeye aykırı bir biçimde büyütülmüş. İmar bütün şehirde durdurulduğu süreçte bu binadaki işlemler kaçak olarak devam etmiş. O yüzden hızlı bitti. Ben vicdanen rahatım. Bina inşaat halindeyken toplamda 1100 metrekare büyütme var." ifadesini kullandı.

Kat karşılığı anlaştığını anlatan müteahhit Mehmet Coşkun G. ise binada en kaliteli malzemeleri kullandığını iddia ederek "Eğer ben cezaevinde olmasaydım ben de o binada ölecektim." dedi.

Müştekiler ise binanın kusurlarını anlatarak sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

Öte yandan, duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler ile avukatları, adliye önünde açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İskenderun, Politika, 3-sayfa, 6 Kasım, Güncel, Deprem, Hukuk, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da MCG Towers Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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