İskenderun\'da Meryem Ana için ayin düzenlendi

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde bulunan Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir araya gelen Hristiyanlar, Meryem Ana için düzenlenen ayine katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü dolayısıyla ayin düzenlendi. Hristiyanlar, ayin için Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir araya geldi. Mumlar yakılarak dileklerin tutulduğu ve duaların yapıldığı kilisede Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu ayini yönetti. Ayinde, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler söylendi. Dilek dileyenler Meryem Ana'ya Övgü Duası'nı okuduğu ayinde, katılımcılara ekmek ikramında bulunuldu.

Peder Papasoğlu,"Meryem Ana'dan çok fazla isteklerde bulunuruz. Kendisi biliyoruz ki bizim istediklerimizi karşılık veren en büyük azizelerden birisidir. Bu bayramın en büyük önemi de Meryem Ana'nın bedenen gökyüzüne yükseldiği gündür" dedi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),