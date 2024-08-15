Hatay'ın İskenderun ilçesinde " Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla ayin düzenlendi.
Hristiyanlar, ayin için Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir araya geldi.
Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu'nun yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler söylendi.
Mum yakıp dilek dileyenler "Meryem Ana'ya Övgü Duası" etti.
Ayinde katılımcılara ekmek ikramında bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü Ayini Düzenlendi - Son Dakika
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