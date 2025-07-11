İskenderun'da Motosiklet Kazası

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletten kanala düşen kişiyi itfaiye kurtardı.

Kaza, gece saatlerinde ilçedeki Numune Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Bu sırada motosikletin arkasında yolculuk yapan kişi, Fezeyan Kanalı'na düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanala düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Ağır yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),