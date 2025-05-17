Hatay'ın İskenderun ilçesinde oto yıkama ve otoparklara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetimlerde, iş yerlerinin belgeleri kontrol edildi.
Denetimlerde, belgelerinde çeşitli eksiklikler ile kaçak su ve elektrik kullanıldığı tespit edilen iş yerlerine işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Oto Yıkama Denetimi - Son Dakika
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