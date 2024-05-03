Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin C. idaresindeki 31 ALJ 593 plakalı otomobil, Pirireis Mahallesi'nde Ahmat B'nin kullandığı plakasız elektrikli motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı - Son Dakika
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