İskenderun'da Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı

İskenderun\'da Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

03.05.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin C. idaresindeki 31 ALJ 593 plakalı otomobil, Pirireis Mahallesi'nde Ahmat B'nin kullandığı plakasız elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Motosiklet, İskenderun, Hatay, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:34:08. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement