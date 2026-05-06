İskenderun'da Satırlı Saldırı: Adnan İpek Taburcu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskenderun'da Satırlı Saldırı: Adnan İpek Taburcu Oldu

İskenderun\'da Satırlı Saldırı: Adnan İpek Taburcu Oldu
06.05.2026 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun'da lokantasına giren M.S.'nin satırla saldırdığı Adnan İpek, hastaneden taburcu edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lokantasına giren kişinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Adnan İpek, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çay Mahallesi'nde 22 Nisan'da duraktaki arabasının yanında bekleyen taksici K.Y. ile bankamatikten para çekmeye çalışan M.Ç.'yi satırla yaralayan M.S.'nin saldırdığı 61 yaşındaki İpek, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İpek, Numune Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere olaydan sonra tutuklanan zanlıyı tanımadığını söyledi.

Lokantasına giren M.S.'nin tuhaf hareketlerde bulunduğunu dile getiren İpek, "Zanlı sabah saat 6.30'da gelip 7-8 kişilik yemek talep etti. Ben de henüz öyle bir hazırlığımızın olmadığını belirttim. 'Dolaptan içeceğin bir şey varsa geç iç' dediğim halde dışarıda oturdu." dedi.

İpek, zanlının tezgahtan aldığı satırla saldırdığı belirterek, "Kendimi koruyamayacak duruma geldim çünkü ani darbeler geldi. Refleksle kafamı sağa kırmamla kaşımdan aşağıya kulağıma kadar yaraladı, sırtımı dönmemle satır sırtıma indi." diye konuştu.

Olay nedeniyle kafasına 12, sırtına da 47 dikiş atıldığını anlatan İpek, sırtındaki yara nedeniyle zorlandığını, lokantasına dönüp dönmeyeceğine karar vermediğini kaydetti.

Olay

Çay Mahallesi'nde cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen M.S, lokanta sahibi Adnan İpek ile taksici K.Y. ve bankamatiğin önünde bekleyen M.Ç.'yi satırla yaralamıştı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. M.S.'nin, taksici K.Y.'ye saldırması bir pastanenin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Satırlı Saldırı: Adnan İpek Taburcu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:50:30. #7.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da Satırlı Saldırı: Adnan İpek Taburcu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.