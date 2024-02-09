İskenderun'da silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

İskenderun\'da silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Gültepe Mahallesi'nde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisinin Y.E.E. olduğunu tespit etti. Y.E.E. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

09.02.2024 16:47
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisinin Y.E.E. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Y.E.E. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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