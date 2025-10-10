103 bin liralık poşeti bulan otobüs şoförü, parayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

103 bin liralık poşeti bulan otobüs şoförü, parayı sahibine ulaştırdı

103 bin liralık poşeti bulan otobüs şoförü, parayı sahibine ulaştırdı
10.10.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, aracında bulduğu 103 bin lira içeren poşeti sahibine ulaştırdı. İnsanlık görevini yerine getirdiğini söyleyen şoför, "Şükürler olsun bugüne kadar haram yemedim. 3 evladım var onlara da haram yedirmedim. Çok gururluyum ve mutluyum." dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde halk otobüsü şoförü, aracında unutulan ve içinde 103 bin lira bulunan poşeti sahibine ulaştırdı.

Hatay'da insanlık ölmemiş dedirten bir olay meydana geldi. İskenderun ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün şoförü Ümit Tosun, son durakta aracında yaptığı kontrolde, koltuğun üzerindeki poşeti fark etti.

103 BİN LİRALIK POŞETİ BULUNCA ŞOK OLDU

Poşetin içinde yüklü miktarda para bulunduğunu gören Tosun, durumu amirlerine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, içinde 103 bin lira bulunan poşetin yolcularından Mehmet K'ye ait olduğunu belirledi.

İletişime geçilen Mehmet K, durağa gelerek parasını teslim aldı.

"BUGÜNE KADAR HARAM YEMEDİM"

Otobüs şoförü Ümit Tosun, gazetecilere, parayı sahibine teslim ettiği için vicdanen rahatladığını söyledi.

İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Tosun, "Şükürler olsun bugüne kadar haram yemedim. 3 evladım var onlara da haram yedirmedim. Çok gururluyum ve mutluyum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA

Yerel Haberler, İskenderun, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel 103 bin liralık poşeti bulan otobüs şoförü, parayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • adem2336:
    yahu bi elimizdeki çöp poşetimi bile sıkı sıkıya tutuyoruz heleki iççnde para dolu olan poşeti nasıl bıkarsın 3 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Bazı sol zihniyetler "enayi" diye yaftalar şimdi. Tabi İslamla alakalı ne kadar olumlu şey varsa hazmedemezler. 0 0 Yanıtla
    Ali Yeditepe:
    bu adam mutlaka sol zihniyetlidir. bunlarda harama el uzatılmaz. sen kendini sorgula derim 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hedeflerinde Başbakan da vardı Belçika’da 3D yazıcı ile terör saldırısı planı Hedeflerinde Başbakan da vardı! Belçika'da 3D yazıcı ile terör saldırısı planı
Hırsızlık anı çalınan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Hırsızlık anı çalınan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı
Ismail Jakobs’un Dubai’de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
İsrail’in Özgürlük Filosu’nda alıkoyduğu 3 Türk milletvekili İstanbul’a geldi İsrail'in Özgürlük Filosu'nda alıkoyduğu 3 Türk milletvekili İstanbul'a geldi
Niyazi Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi Niyazi Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi

18:37
Gazze’de ateşkese Putin’den dikkat çeken ilk yorum
Gazze'de ateşkese Putin'den dikkat çeken ilk yorum
17:39
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD’yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş
17:19
Filistinlilerin aylardır beklediği an Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi’ne giriş yaptı
Filistinlilerin aylardır beklediği an! Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi'ne giriş yaptı
16:46
Görüntü Türkiye’den Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
Görüntü Türkiye'den! Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
16:29
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa’da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak
16:08
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 19:16:15. #7.13#
SON DAKİKA: 103 bin liralık poşeti bulan otobüs şoförü, parayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.