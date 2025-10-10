103 bin liralık poşeti bulan otobüs şoförü, parayı sahibine ulaştırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde halk otobüsü şoförü, aracında unutulan ve içinde 103 bin lira bulunan poşeti sahibine ulaştırdı.

Hatay'da insanlık ölmemiş dedirten bir olay meydana geldi. İskenderun ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün şoförü Ümit Tosun, son durakta aracında yaptığı kontrolde, koltuğun üzerindeki poşeti fark etti.

103 BİN LİRALIK POŞETİ BULUNCA ŞOK OLDU

Poşetin içinde yüklü miktarda para bulunduğunu gören Tosun, durumu amirlerine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, içinde 103 bin lira bulunan poşetin yolcularından Mehmet K'ye ait olduğunu belirledi.

"BUGÜNE KADAR HARAM YEMEDİM"

İletişime geçilen Mehmet K, durağa gelerek parasını teslim aldı.

Otobüs şoförü Ümit Tosun, gazetecilere, parayı sahibine teslim ettiği için vicdanen rahatladığını söyledi.

İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Tosun, "Şükürler olsun bugüne kadar haram yemedim. 3 evladım var onlara da haram yedirmedim. Çok gururluyum ve mutluyum." ifadesini kullandı.