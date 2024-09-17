İskenderun'da Trafik Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaralanan 2 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pirireis Mahallesi'nde 14 Eylül'de sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 31 ES 027 plakalı otomobil, Özlem Ç. (33) idaresindeki 31 ANT 193 plakalı motosiklete çarpmış, Özlem Ç. ile beraberindeki Orhan Asil K. (3) ve Yağız Aslan K. (2) yaralanmıştı.

Yağız Aslan K, tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.