İskenderun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Ö.E. ile F.E'nin şüpheli olduğunu tespit etti.

Yapılan üst aramasında şüphelilerde, 107 uyuşturucu hap, 65 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile 15 bin 600 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.