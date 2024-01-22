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İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin üst ve eşyalarında yapılan aramada 2 kilo 500 gram esrar, 9 kilo 300 gram skunk, 54 gram kannabinoid ve 9 captagon ele geçirildi. Ayrıca 3 araç trafikten men edildi.

İskenderun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı
22.01.2024 - 19:59,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve eşyalarında yapılan aramada, 2 kilo 500 gram esrar, 9 kilo 300 gram skunk, 54 gram kannabinoid ve 9 captagon ele geçirildi, 3 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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