İskenderun\'da Yıkılan Cami Yeniden Açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan cami, bir hayırseverin desteğiyle yeniden inşa edilip ibadete açıldı.
Kaledibi Mahallesi'ndeki Hayrettin Ağca Merkez Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.
Hayırsever Uğur Ağça'nın desteğiyle aynı yerde yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Törene, Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.
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