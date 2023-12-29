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İskenderun'da Yılbaşı Etkinlikleri Kapsamında Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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İskenderun'da Yılbaşı Etkinlikleri Kapsamında Çocuk Şenliği Düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Fenerbahçeliler Derneği ile İskenderun Gençlik Merkezi işbirliğiyle Beş Temmuz İlkokulu'nda düzenlenen çocuk şenliğine çok sayıda katılım oldu. Şenlikte çocuklar sportif yarışmalar, eğitsel aktiviteler ve şarkılarla eğlendi. Hediye ve ödüller de dağıtıldı.

İskenderun\'da Yılbaşı Etkinlikleri Kapsamında Çocuk Şenliği Düzenlendi
29.12.2023 - 12:11,  Güncelleme: 12:12
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yılbaşı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği ile İskenderun Gençlik Merkezi işbirliğiyle Beş Temmuz İlkokulu'nda düzenlenen şenliğe çok sayıda çocuk katıldı.

Ekinlikte çocuklar sportif yarışmalarla, eğitsel aktiviteler ve şarkılarla doyasıya eğlendi.

Şenlikte, çocuklara hediye ve ödüller dağıtıldı.

Etkinliğe, Beş Temmuz İlkokulu Müdürü Hüseyin Gürbüz, İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, veliler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA
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