İskenderun'daki Ermeni Kilisesi'nde '40 Şehitleri Anma' Ayini Düzenlendi
İskenderun'daki Ermeni Kilisesi'nde '40 Şehitleri Anma' Ayini Düzenlendi

14.03.2026 13:59
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde '40 Şehitleri Anma' ayini gerçekleştirildi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve diğer din görevlileri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen Ermeni cemaati mensuplarının katıldığı ayin, dünya barışı için dualarla tamamlandı. Patrik Maşalyan, insan hırslarının barış önündeki engel olduğunu vurguladı.

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nin isim gününde '40 Şehitleri Anma' ayini gerçekleştirildi.

İskenderun ilçesindeki Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nin isim gününde yapılan '40 Şehitleri Anma' ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Hatay Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan ve din görevlileri ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen Ermeni cemaati mensupları katıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, her sene hac yolculuğunun bu tarihte yapıldığını ve ilk duraklarının Kayseri'nin ardından İskenderun olduğunu söyledi. Maşalyan, "Bu yolculuğumuzun ilk durağı Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi. Dün oradaydık, bugün de burada, 40 gençlerin anısına sunulmuş bu kilisede ibadetimizi yapacağız" dedi.

'DÜNYA HERKESE YETER'

Maşalyan, dünya barışı için dua ettiklerini de belirterek şöyle dedi:

"Bu gibi savaşlar başladığında nerelere uzanır, etkileri, kaç sene sürer? Onu bilmiyoruz. Ama göle atılan taş gibi dalgaları zaten bütün insanlığı etkiliyor. İnsanları zor bir dönem bekliyor. Duamız o ki yüce Allah insanlara akıl fikir versin. Bilgelik versin yöneticilere. Savaşları başlatmanın kolay ama bitirmenin zor olduğunu onlara göstersinler. İnsanların masum insanların çektikleri acıları biraz da kendileri hissetsinler ruhlarında. Dileğimiz bu. Dünya yeterince büyük. Herkese yeter ama belli ki birkaç insanın hırslarına yetecek kadar büyük değil. ve en büyük sorunumuz da zannediyorum bu dizginlenemeyen insan hırsları. Dinlerimiz belki bunları dizginler diye düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Patrik Sahak Maşalyan'ın yönetiminde ayin gerçekleştirildi. Kilisede dualar edilip, mum yakılarak dilekler tutuldu.

Kaynak: DHA

