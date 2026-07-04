İskenderun Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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İskenderun Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

İskenderun Festivali Coşkuyla Devam Ediyor
04.07.2026 23:06
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İskenderun'un kurtuluşu için düzenlenen festivalde yemek yarışması ve konserler yapılıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali ikinci gününde devam ediyor.

İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda organize edilen festival, ikinci gününe yemek yarışmasıyla başladı.

Yarışmada ilk üçe girenlere hediyelerinin verilmesinin ardından Dj Çağatay Şahsuvar dinleyicilerle buluştu.

Günün son etkinliğinde şarkıcı Elif Buse Doğan sahne aldı.

Festival etkinlikleri 2 gün daha devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun Festivali Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

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