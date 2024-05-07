İskenderun Körfezi'nde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun Körfezi'nde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

Geniş Video İzle

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde yağışla birlikte etkisini gösteren şimşekler Körfezi aydınlattı. İskenderun ve Belen ilçelerinde kuvvetli yağışla birlikte geceyi şimşekler aydınlattı. Şimşeklerin ardı ardına çakması ve adeta şimşek fırtınasını andıran manzara, İskenderun Körfezi üzerinde geceyi gündüze çevirdi.

07.05.2024 01:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun Körfezi'nde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde yağışla birlikte etkisini gösteren şimşekler Körfezi aydınlattı.

Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava etkisini hissettiriyor. İskenderun ve Belen ilçelerinde de gece saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte geceyi şimşekler aydınlattı. Bir biri ardına çakan ve adeta şimşek fırtınasını andıran manzara ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. İskenderun Körfezi üzerinde çakan Şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun Körfezi'nde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Tel Aviv’de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız
22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
23:37 Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti
23:36 Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye videolu gönderme Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme
23:18 Beşiktaş’a gidecek mi Sergen Yalçın, sezon sonunda Antalyaspor’dan ayrılacak Beşiktaş'a gidecek mi? Sergen Yalçın, sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılacak
23:07 İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz
22:54 Netanyahu’ya Refah vizesi vermeyen ABD’den Hamas’ın kararına ilk yorum Netanyahu'ya Refah vizesi vermeyen ABD'den Hamas'ın kararına ilk yorum
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 02:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: İskenderun Körfezi'nde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement