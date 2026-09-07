İSKİ, Beykoz'da yarın 5 mahalleye 7 saat su veremeyecek
İSKİ, Beykoz'daki ana isale hattında depreme dayanıklı bağlantı montajı nedeniyle yarın 10.00-17.00 arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu. Örnekköy, Elmalı, Zerzevatçı, Mahmut Şevket Paşa ve Alibahadır mahalleleri etkilenecek.
(İSTANBUL) - İSKİ'den yapılan açıklamada, Beykoz ilçesindei ana isale hattında gerçekleştirilecek depreme dayanıklı bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 8 Eylül Salı günü (yarın) 10.00 ile 17.00 saatleri arasında beş mahallede su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Beykoz ilçesinde bulunan ana isale hattında, olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması amacıyla depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Örnekköy, Elmalı, Zerzevatçı, Mahmut Şevket Paşa ve Alibahadır mahallelerine su verilemeyeceği bildirildi.
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