İSKİ'den Atık Su Deşarjı Açıklaması - Son Dakika
İSKİ'den Atık Su Deşarjı Açıklaması

11.04.2026 11:49
İSKİ, Ambarlı Tesisi'nden Marmara Denizi'ne atık su deşarjı yapılmadığını duyurdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne atık su deşarjı gerçekleştiği iddialarına yanıt verdi. Yapılan yazılı açıklamada "Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne herhangi bir su deşarjı gerçekleşmemektedir" denildi.

İSKİ, bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medyada yer verilen Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne atık su karıştığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum tüm derelerin deniz birleşiminde görülebilmektedir"

"Bahse konu olan Haramidere, İstanbul'un en geniş havzaya ait derelerinden biridir. Yağmurlu havalarda havzada yüzey akışına geçen yağmur suyu ile beraber tüm atıklar dereye taşınmaktadır. Dere havzasında bulunan ve sürüklenebilen tüm kil, silt ve mil denize ulaşmaktadır. Bu durum tüm derelerin deniz birleşiminde görülebilmektedir.  2009 yılında Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi henüz inşa edilmemişken derenin denize birleşim noktasında benzer görüntülerle karşılaşıldığı Google Earth uygulaması ile de tespit edilebilmektedir."

"Marmara Denizi'ne herhangi bir atık su deşarjı gerçekleşmemektedir"

Şehir merkezlerindeki denizler ile derelerin birleşimlerindeki batık kısımlarda oluşan durumun önüne geçmek adına pompaj ile sirkülasyon sistemleri kurulmaktadır. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ise arıtmaya tabi tuttuğu atık suları, ileri biyolojik olarak arıtarak Haramidere'ye deşarj etmektedir. Bu nedenle derenin batık kısmında ihtiyaç duyulan sirkülasyon sistemine gerek kalmamaktadır. Tesisin iki deşarj noktasından SAİS kabinleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veri sistemine her an data iletilmekte, istenildiğinde online numune alınarak da denetim imkanı sağlanmaktadır. Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne herhangi bir atık su deşarjı gerçekleşmemektedir. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı için şimdiden İdaremiz özkaynakları ile 2. kademe ihalesine de çıkılmıştır."

Kaynak: ANKA

Marmara Denizi, Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel, Çevre, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'den Atık Su Deşarjı Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: İSKİ'den Atık Su Deşarjı Açıklaması - Son Dakika
