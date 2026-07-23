İSKİ'den Baraj Uyarısı - Son Dakika
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İSKİ'den Baraj Uyarısı

İSKİ\'den Baraj Uyarısı
23.07.2026 16:52
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İSKİ, baraj gölleri ve göletlere girmemek için vatandaşları uyardı, can güvenliği vurgulandı.

(İSTANBUL) - İSKİ, yaz aylarında artan hava sıcaklığı dolayısıyla serinlemek için baraj göllerine ve göletlere girilmesinin ciddi can güvenliği riski oluşturduğuna dikkati çekerek vatandaşları uyardı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj gölleri ve göletlerin yüzme ve serinleme amacıyla kullanılabilecek güvenli alanlar olmadığına işaret edilerek, bu alanların yapısal özellikleri nedeniyle hayati tehlike oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle anne ve babaların çocuklarını baraj gölleri ve göletlere girmemeleri konusunda bilinçlendirmelerinin ve bu alanlardan uzak tutmalarının olası can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

İSKİ, baraj gölleri ve göletlerin yüzme veya serinleme alanı olmadığını hatırlatarak serinlemek veya herhangi bir nedenle bu alanlara girilmemesi, çocukların ise bu alanlara kesinlikle yaklaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Çevre, İSKİ, Son Dakika

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