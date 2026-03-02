İSKİ'den Engelli İndirimi Uyarısı - Son Dakika
İSKİ'den Engelli İndirimi Uyarısı

02.03.2026 10:21
İSKİ, engelli raporu süresi dolan abonelerin su indirimini durduracak, güncel rapor istenecek.

(İSTANBUL) - İSKİ, yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu bulunan abonelere su bedelinde uygulanan yüzde 50 indirimin, süreli raporlarda, rapor süresi dolduğunda güncel rapor ibraz edilmemesi halinde durdurulacağını bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, "Abonelerimize Duyuru" başlıklı açıklamasında, süreli engelli sağlık kurulu raporu bulunan abonelerin indirim uygulamasının devamı için güncel raporlarını ibraz etmeleri gerektiğini duyurdu.

İSKİ tarafından yapılan duyuruda, yüzde 40 ve üzeri oranlı engelli sağlık kurulu raporu bulunan abonelere su bedelinde yüzde 50 indirim uygulandığı hatırlatıldı. Süreli engelli sağlık kurulu raporu ile indirimden yararlanan abonelerin rapor sürelerinin sona ermesi halinde, indirim uygulamasının devam edebilmesi için güncel sağlık kurulu raporlarını İSKİ'ye ibraz etmelerinin gerektiği belirtildi.

Duyuruda, rapor süresi dolduğu halde güncel rapor ibraz edilmemesi durumunda indirim uygulamasının durdurulacağı kaydedildi, güncel raporun ibraz edilmesi halinde indirim uygulamasının mevzuat hükümleri çerçevesinde devam edeceği ifade edildi.

İSKİ, süre kontrolü ve güncel belge ibrazının hem hak kaybı yaşanmaması hem de uygulamanın mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Abonelerin mağduriyet yaşamamaları için süreli engelli sağlık kurulu raporlarının geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri ve süre bitiminde güncel raporlarını en yakın İSKİ şube müdürlüklerine ibraz etmeleri istendi.

Kaynak: ANKA

