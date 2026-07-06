İSKİ'den Tuzla'daki Atık Su Sorununa Açıklama - Son Dakika
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İSKİ'den Tuzla'daki Atık Su Sorununa Açıklama

06.07.2026 16:49
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İSKİ, Tuzla TOKİ konutlarındaki atık su sorununu bina iç tesisatına bağlı olarak açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşanan atık su sorununa ilişkin iddiaların kurum sorumluluğundaki altyapıdan değil, bina iç tesisatından kaynaklandığını bildirdi.

Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine İSKİ'den yapılan açıklamada, alanda detaylı teknik incelemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

"SORUN BİNA İÇ TESİSATINDAN KAYNAKLANIYOR"

Yapılan incelemeler sonucunda evsel atık su problemlerinin İSKİ sorumluluğundaki ana altyapı sisteminden kaynaklanmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutları 1. Etap 3. Kısım yerleşkesinde yaşanan evsel atık su problemlerine ilişkin iddialar yer almıştır. Haberlere konu olan iddialarla ilgili yapılan teknik incelemelerde evsel atık su problemlerinin İSKİ sorumluluğundaki altyapı sisteminden değil, bina iç tesisatından kaynaklandığı belirlenmiştir. İlgili mevzuat uyarınca bina iç tesisatına müdahale etme yetki ve sorumluluğu İdaremize ait olmadığından, tespit edilen hususlar TOKİ yüklenici firmasına iletilmiş; gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda bilgilendirme yapılmıştır. Süreç İdaremiz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli teknik destek ve koordinasyon sağlanmaya devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Tuzla, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'den Tuzla'daki Atık Su Sorununa Açıklama - Son Dakika

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