İski, Dünya Çevre Günü Etkinliğinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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İski, Dünya Çevre Günü Etkinliğinde Vatandaşlarla Buluştu

09.06.2026 09:12  Güncelleme: 09:56
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İSKİ, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Beşiktaş Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara dijital fatura ve su tasarrufu hakkında bilgi verdi, su tasarruf aparatı hediye etti.

(İSTANBUL) - İSKİ, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen programda yerini aldı.

Etkinlik boyunca İSKİ standını ziyaret eden vatandaşlara dijital fatura uygulaması hakkında bilgi verilerek, sisteme nasıl geçiş yapabilecekleri anlatıldı. Ayrıca suyun tasarruflu kullanılabilmesi amacıyla su tasarruf aparatı hediye edildi.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, İSKİ standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında kurulan stantta, İSKİ'nin su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları ile özellikle su kayıp ve kaçaklarının azaltılması için yürütülen projeler ve dijital uygulamalar vatandaşlarla paylaşıldı. Ziyaretçilere su tasarrufu konusunda bilgilendirmeler yapılarak sürdürülebilir su yönetiminin önemi anlatıldı.

İSKİ, çevre bilincinin artırılması ve su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İski, Dünya Çevre Günü Etkinliğinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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