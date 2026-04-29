İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa: İSKİ Çalışıyor, İstanbul'un İçme Suyu Altyapısı Depreme Karşı Güçleniyor

29.04.2026 18:38  Güncelleme: 20:16
(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içme suyu altyapısını depreme karşı güçlendirdiklerini duyurdu. Başa, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Kıraç İçme Suyu Deposu arasındaki hatta yer alan ömrünü tamamlamış tünele alternatif yeni Varyant İçme Suyu Tüneli'nin inşaatını yerinde incelediğini paylaştı.

İBB bağlı kuruluş İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "İstanbul'un içme suyu altyapısı depreme karşı güçleniyor" başlığı altında yaptığı paylaşımda, ekonomik ömrü tamamlanan tünele alternatif olarak yeni içme suyu tünel inşaatını yerinde inceledi. İncelemeyi sosyal medya hesabından duyuran Başa şunları paylaştı:

"İSKİ çalışıyor, İstanbul'un içme suyu altyapısı depreme karşı güçleniyor. Büyükçemece  İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Kıraç İçme Suyu Deposu arasındaki hatta yer alan ekonomik ömrünü tamamlamış tünele alternatif yeni Varyant İçme Suyu Tüneli inşaatını yerinde inceledik. 2.539 metre uzunluğunda ve 4.000 mm çapında yeni tünelimizin kazı çalışmalarını başarıyla tamamladık. Tünel içerisine 3.000 mm çapındaki çelik boru döşeme imalatına ise hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte, mevcut tünelde de güçlendirme çalışmaları gerçekleştirecek, böylece ana su dağıtım sistemimizin güvenliğini tamamen garanti altına alacağız. İSKİ olarak kadim şehir İstanbul'u susuz bırakmayacağız"

İSKİ Genel Müdürlüğü yaptığ bir başka paylaşımda Kağıthane - Bahçelievler - Sefaköy İçme Suyu Tüneli'nin tamamlandığını duyurdu. Melen'den gelen suyun yaklaşık 21 kilometre uzunluğundaki tünelden taşınarak Avrupa yakasının uç kesimlerine ulaşması için inşaa edilen su tüneli için deneme suyunun verildiği belirtildi. Saha incelemesi yapan Başa ise "Çok büyük bir proje" olduğunu söyledi.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle:

"Kağıthane–Bahçelievler–Sefaköy İçme Suyu Tüneli projemizde ilk deneme suyunu başarıyla sisteme verdik. Melen Havzası'ndan alınan suyu Avrupa Yakası'ndaki ilçelerimize ulaştıracak stratejik yatırım kapsamında;  20.630 metre uzunluğunda ve 4.000 mm çapındaki tünel inşaatını ve çelik boru imalatını tamamladık. Günlük 1,5 milyon metreküp temiz su taşıma kapasitesine sahip dev proje ile geleceğin İstanbul'u için sürdürülebilir bir altyapı inşa ediyoruz"

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, şunları söyledi:

"Şimdi 8 yıllık bir büyük emeğin sonuna geldik. Gerçekten çok anlamlı bir gün ve arkadaşlarımıza bu ana şahitlik etmek üzere buradayız.  Kağıthane'den başlayıp Bahçelievler'den Sefaköy'e kadar devasa bir tünel. Önce tünel açtık. Arkasından tabii borulama işi çelik borularla tünel içini döşedik. Kaplamalarını yaptık. 11 tane şaft imalatanı bitirdik.  Vanalamalar vesaire hepsi ve şu anda başlangıç noktasındayız. Yani Kağıthane'den arkadaşlarımız aşağıdan vanaları açtıklarında ilk defa olarak bu tünel suyu vermiş olacağız. Artık tekrar arıtılmış suyu hep Kağıthaneden ve Melen'den  gelen arıtılmış suyu vereceğiz ve böylece Avrupa'nın üç kesimlerinde doğru çok ciddi bir suyu iletmiş olacağız. Çok büyük bir proje. 8 yıl İstanbul'un altına işte dediğiniz gibi 21 km'ye yakın 4 mm çapında devasa bir tüneli önce kazdık. 11 tane şaftı açtık. Sonra bu tüneli bitirdik. Tekrar hayırlı olsun diyorum"

Kaynak: ANKA

