İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluları yaz aylarında su tüketimi konusunda uyardı - Son Dakika
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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluları yaz aylarında su tüketimi konusunda uyardı

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluları yaz aylarında su tüketimi konusunda uyardı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz aylarında artan su tüketimi konusunda İstanbulluları uyardı. Başa, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtse de, sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketiminin hızla arttığını ve kuraklık trendinin devam ettiğini vurguladı. İstanbulluların rahat bir yaz dönemi geçirebilmek için suyu dikkatli kullanmaları gerektiğini söyledi.

01.06.2024 14:22
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(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluların yaz aylarında su tüketimi ilgili sosyal medya hesabından uyardı. Başa, "Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım" dedi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'dan yaz aylarında artan su tüketimi için İstanbulluları uyardı. Başa, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 48,44 oranında daha iyi olduğunu, ancak yinede dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Şafak Başa, "Bugün yaz mevsimine girmiş olduk. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 79,28. Geçen yıla göre (Yüzde 48,44) daha iyi durumdayız. Ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketimimiz çok hızlı artıyor. İstanbul genelinde dün 3 milyon 385 bin 905 metrüküp su tükettik. Meteoroloji haritasına göre kuraklık trendi devam ediyor. Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluları yaz aylarında su tüketimi konusunda uyardı - Son Dakika
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