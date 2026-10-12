İSKİ, Maltepe\'de 4 mahalleye yarın 10.00\'dan itibaren su veremeyecek

(İSTANBUL) - İSKİ, Maltepe'de yeni inşa edilen Gülsuyu 2 İçme Suyu Deposu'nun bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın saat 10.00'dan 14 Ekim Çarşamba günü saat 02.00'ye kadar Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahallelerine su verilemeyeceğini duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Maltepe ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni inşa edilen Gülsuyu 2 İçme Suyu Deposu'nun besleme ve cazibe hattı bağlantıları çalışmaları nedeniyle 13 Ekim Salı günü saat 10.00 ile 14 Ekim Çarşamba günü gece saat 02.00 arasında dört mahalleye su verilemeyeceği belirtildi.

Su alamayacak bölgeler Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahalleleri olarak açıklandı.