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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli Havzası yakınındaki 83 kaçak yapıyı kaldırdı.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, kentte içme ve kullanma suyu sağlayan havzalardan Ömerli Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan Kurna Mahallesi'nde 83 yapı, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre "zararlı yapı" olarak tespit edildi.

Bunun üzerine İSKİ, kaçak yapılar için tebligat göndererek yasal süre içerisinde bunların kaldırılmasını talep etti.

Belirtilen süre içerisinde 50 yapı sahipleri tarafından kaldırılırken, 33 yapının yıkımı ise İSKİ ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yıkılan binalar su kaynağına olan mesafesine göre sınıflandırılıyor. Su kaynağına 300 metre mesafe kadar yakında bulunan alanlar "mutlak", 300-1000 metre arası alanlar ise "kısa mesafe" olarak tanımlanıyor.

Yıkılması gereken binalar için önceliklendirilerek planlama yapılırken Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli barajlarındaki çalışmalar sürüyor.