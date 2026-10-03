İSKİ\'ye göre İstanbul barajlarında doluluk oranı son 6 günde yüzde 39\'a yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son günlerde etkili olan yağışların da etkisiyle yüzde 39'a kadar çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son 6 günde giderek arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün yüzde 39 olarak ölçüldü.

Doluluk oranı, Ömerli'de yüzde 55,82, Darlık'ta yüzde 60,12, Elmalı'da yüzde 84,85, Terkos'ta yüzde 32,2, Alibey'de yüzde 36,52, Büyükçekmece'de yüzde 26,37, Sazlıdere'de yüzde 20,63, Istrancalar'da yüzde 19,48, Kazandere'de yüzde 11,32, Pabuçdere'de yüzde 2,48 olarak hesaplandı.

Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olurken mevcut su miktarı 338,85 milyon metreküp şeklinde kaydedildi.

Barajların yanı sıra kente su sağlayan Melen'den 431 milyon, Yeşilçay'dan ise 114,78 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 545,78 milyon metreküp su alındı.

İSKİ istatistiklerine göre, 3 Ekim itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları yıllara göre 2016'da yüzde 44,76, 2017'de yüzde 56,12, 2018'de yüzde 55,45, 2019'da yüzde 48,27, 2020'de yüzde 36,4, 2021'de yüzde 50,51, 2022'de yüzde 47,88, 2023'te yüzde 23,49, 2024'te yüzde 37,64, 2025'te yüzde 27,81 ve 2026'da yüzde 39,04 olarak kaydedildi.

"Sınırlı da olsa bir yükseliş var"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, barajlardaki doluluk oranının birkaç günlük yağışın etkisiyle yüzde 36'dan yüzde 39'a çıktığını söyledi.

Yağışlı sistemlerin etkisini sürdürmesi halinde barajlardaki artışın devam edeceğini belirten Özdemir, "Birkaç günlük yağışın ardından sınırlı da olsa bir yükseliş var. Önümüzdeki dönemde beklenen yağışlar, su rezervleri açısından olumlu katkı sağlayacaktır." dedi.

Su kaynaklarının korunması için tüketimin kontrollü olması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, vatandaşların ve kurumların suyu tasarruflu kullanmasının önemini vurguladı.

Özdemir, su rezervinin sürdürülebilirliği açısından tüketimi mümkün olduğunca azaltmak gerektiğini, aksi durumda özellikle kurak dönemlerde temiz su tedarikinde zorluk yaşanabileceğini anlattı.

İstanbul'da kış döneminde yeterli yağış alınmasının beklendiğini ifade eden Özdemir, "Bu yıl kış dönemindeki yağışların su kaynaklarına katkı sağlamasını bekliyoruz. İstanbul'un su kaynakları açısından önümüzdeki dönemde yağışların seyri belirleyici olacak." diye konuştu.

Özdemir, kentin su ihtiyacı için Melen ve Yeşilçay sistemlerinden de kente takviye yapıldığını, bu kaynakların İstanbul'un su arz güvenliği açısından önemli bir destek sağladığını belirtti.

"Tüketimi mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor"

İstanbul'da günlük su tüketiminin 3 milyon metreküp seviyesinin altına inmediğinin altını çizen Özdemir, "Yaz aylarında tüketim daha yüksek seviyelere çıkıyor. Ancak sonbahar ve kış dönemine yaklaşmamıza rağmen günlük tüketimimiz halen 3 milyon metreküp seviyesinde. Bu tüketimi mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kentin su kaynaklarının korunması için temiz suyun bilinçli kullanılması gerektiğine işaret eden Özdemir, özellikle içme ve kullanma suyunun gereksiz tüketilmemesi çağrısında bulundu.

Özdemir, yağmur suyunun biriktirilerek değerlendirilmesinin kaynakların korunmasına katkı sağlayacağını aktararak, temiz suyun bahçe sulaması gibi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.