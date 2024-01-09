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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Sülük, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve seçtiği fotoğraflarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca, seçkiye katılan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
09.01.2024 - 17:17,
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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sülük, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk" fotoğrafına oy veren Sülük, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe Son Dokunuş" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Costas Baltas'ın "Çarpışma", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Alın Teri" fotoğrafını oylayan Sülük, "Spor" kategorisinde de Ömer Sercan Karkuş'un "Metenin Nişanı" karesini tercih etti.

Ali Sülük, seçkiye katılan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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