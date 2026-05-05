İskilip'in İki Yemeğine Coğrafi İşaret

05.05.2026 18:18
İskilip su kabağı ve tepsisi, coğrafi işaretle tescillendi; tescilli ürün sayısı 10'a çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesinde "İskilip su kabağı" ile "İskilip tepsisi" yemekleri coğrafi işaretle tescillendi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında iki lezzet için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığı belirtildi.

Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından TÜRKPATENT tarafından İskilip su kabağı ile İskilip tepsisine coğrafi işaret tescil belgesi verildiği bildirildi.

İskilip'in coğrafi işaret tescil belgeli ürün sayısının 10'a yükseldiği aktarılan açıklamada, daha önce İskilip dolması, İskilip turşusu, İskilip çileği, İskilip tokmaklı kağnısı, İskilip sirke salatası, İskilip ramazan keşkeği, İskilip yırtma yemeği ve İskilip baklavasının tescillendiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçenin kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve kadim değerlerini koruma hedefiyle çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çizikci, "Bu önemli kazanım, İskilip'in zengin mutfak kültürünün, köklü üretim geleneğinin, el emeğinin ve yöresel kimliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

