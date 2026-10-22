İskilip'te 2 bin ton asfalt serimi TEDAŞ'ın 2027 programı dışındaki yollarda tamamlandı - Son Dakika
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İskilip'te 2 bin ton asfalt serimi TEDAŞ'ın 2027 programı dışındaki yollarda tamamlandı

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İskilip\'te 2 bin ton asfalt serimi TEDAŞ\'ın 2027 programı dışındaki yollarda tamamlandı
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İskilip'te ilçe genelinde yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt serimi tamamlandı. Belediye Başkanı İsmail Çizikci, çalışmaların TEDAŞ'ın 2027 yılı altyapı yatırım programı dışındaki güzergahlarda yürütüldüğünü, bu sayede yolların yeniden kazılmasının önleneceğini belirtti.

İskilip Belediyesince ilçeye 2 bin ton sıcak asfalt serildiği bildirildi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yürütülen asfalt çalışmalarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çorum Belediyesinin destek verdiğini bildirdi.

Asfaltlama çalışmalarının TEDAŞ'ın 2027 yılı altyapı yatırım programı dışında kalan güzergahlarda yürütüldüğünü belirten Çizikci, "Bu sayede altyapı projeleri nedeniyle yolların yeniden kazılmasının önüne geçilerek hem kaynak israfını önlüyor, hem de ilçe halkının ulaşım konforunu artırmayı hedefliyoruz. İlçe genelinde yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt serimi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskilip'te 2 bin ton asfalt serimi TEDAŞ'ın 2027 programı dışındaki yollarda tamamlandı - Son Dakika
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