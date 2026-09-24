İskilip'te Ahilik Haftası 11. kez kutlandı, yılın ahisi Ömer Uçar'a kuşak takıldı - Son Dakika
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İskilip'te Ahilik Haftası 11. kez kutlandı, yılın ahisi Ömer Uçar'a kuşak takıldı

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İskilip\'te Ahilik Haftası 11. kez kutlandı, yılın ahisi Ömer Uçar\'a kuşak takıldı
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Çorum'un İskilip ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, yılın ahi babası seçilen 76 yaşındaki Ömer Uçar'a kuşak takıldı. Program kapsamında esnaf ve sanatkarlara plaket verildi, sergi gezildi; Kaymakam Ramazan Polat haftanın ilçede 11. kez kutlandığını söyledi.

Çorum'un İskilip ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ulucami önündeki İskilip Meydanı'nda gerçekleştirilen program, mehter takımının konseriyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve ahilik duası edildi.

Programda, 12 yaşında başladığı berberlik mesleğini 64 yıldır sürdüren ve yılın ahisi seçilen 76 yaşındaki Ömer Uçar'a kuşak takıldı, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara plaket verildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, burada yaptığı konuşmada, Ahilik Haftası'nın ilçede 11. kez kutlandığını belirterek, bunun ahilik kültürüne verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Esnafın daha huzurlu ve müreffeh bir ortamda faaliyet göstermesi için çalıştıklarını dile getiren Polat, "Birlikten kuvvet doğduğunu İskilip'te biliyor ve görüyoruz. Ahilik Haftası'nı kutluyor, yılın ahi babası olan Ömer Uçar'ı tebrik ediyorum." dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de ahilik geleneğinin Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan önemli bir kültürel miras olduğunu anlattı.

Ahiliğin esnaf kültürü, ticaret ahlakı ve helal kazanç açısından önem taşıdığını belirten Çizikci, ilçedeki tarihi çarşı ve arastaların restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Program kapsamında İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi, Açık Cezaevi, Ziraat Odası, okullar, esnaf ve ev hanımları tarafından hazırlanan el sanatları ile yöresel ürünlerin yer aldığı sergi de ziyaret edildi.

Programa Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu da katıldı.

Kaynak: AA
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