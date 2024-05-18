Çorum İskilip'te Gençlik Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Çorum İskilip'te Gençlik Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi

Çorum İskilip\'te Gençlik Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi

İskilip Kaymakamlığı tarafından Gökçebel mevkisinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri uçurtma uçurdu. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise hafta boyunca yapılan etkinliklerle İskilip'in güzelliklerini her kesime ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

18.05.2024 11:37
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Çorum'un İskilip ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

İskilip Kaymakamlığınca Gökçebel mevkisinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, aileleriyle uçurtma uçurdu.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerde İskilip'in tarihi ve doğal güzelliklerini insanlara göstermeyi hedeflediklerini belirten Polat, "İskilip, her anlamıyla zengin, tarihi ve kadim bir şehir. Kültürü, ekonomisi doğal güzellikleri, gastronomisi var. İnsanlarımıza buradan çağrı yapıyoruz. Tüm kurumlarımızla el birliği ile İskilip'in daha iyi tanıtılması, uğrak ve işlek bir ilçe olarak anılması için elimizden geldiği kadar faaliyetler düzenliyoruz. Bu ve benzeri faaliyetlerimiz belediyemizin desteği ile devam edecektir." dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise hafta boyu güzel etkinlikler yapıldığına dikkati çekerek, "İskilip, özlenen bütün değerlerine artık yavaş yavaş sahip olacak ve renklenecek. Her daim İskilip'in güzelliklerini memleketimizde her kesime ulaştırmak için etkinlikleri yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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