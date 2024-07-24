İskilip'te Huzur Uygulaması: 47 Araç ve 15 Kişi Kontrol Edildi

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Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

İskilip Emniyet Müdürlüğünce ilçede huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla yapılan huzur uygulaması kapsamında 12 noktada uygulama noktası oluşturuldu.

İlçe girişi ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda kurulan noktalarda ekipler, durdurulan 47 araç ve sürücüsü, trafik yönetmelikleri kapsamında incelendi.

Öte yandan yayalara karşı yönelik uygulamada ise 15 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

Üst aramasında üzerinde tabanca mermisi bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.