İskilip\'te Meslekler Müzesi Projesi Onaylandı

İskilip Belediyesi tarafından hazırlanan ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulan "Kaybolmadan Gelecek Nesillere Aktarıyoruz: İskilip Meslekler Müzesi" projesi kabul edildi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin toplam 6 milyon 388 bin 773 TL destek almaya hak kazandığını belirtti.

Proje kapsamında Semerciler Arastası'nda bulunan atıl durumdaki 7 dükkanın restore edilerek Semercilik, Saraçlık, Yazma Baskı, Sallilik, Oymacılık, Mutaflık ve Çarıkçılık gibi geleneksel mesleklerin tanıtılacağı bir Meslekler Müzesi oluşturulacağını ifade eden Çizikci, "Semerciler Arastası'nda başlattığımız restorasyon çalışmalarıyla geçmişten günümüze ulaşan mesleklerimizi yaşatacak ve bu alanı kültürel bir buluşma noktası haline getireceğiz." dedi.