İskilip'te Nehre Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Yalakçay köyünde oyun oynarken Kızılırmak Nehri'ne düşen 7 yaşındaki Selin S.Y. kurtarılamadı.
Çorum'un İskilip ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kızılırmak Nehri kenarında bulunan Yalakçay köyünde Selin S.Y, oyun oynarken nehre düştü.
Çevredekiler tarafından nehirden çıkarılan çocuk, köye çağırılan ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Selin S.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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