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İskilip'te Oksijen Tüpü Sızıntısı: Tır Park Edildi, Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
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İskilip'te Oksijen Tüpü Sızıntısı: Tır Park Edildi, Güvenlik Önlemleri Alındı

Çorum'un İskilip ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde bulunan oksijen tüplerinden birinde sızıntı meydana geldi. Sürücü tarafından fark edilen sızıntı üzerine tır park edildi ve güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sızıntı kontrol altına alındıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

İskilip\'te Oksijen Tüpü Sızıntısı: Tır Park Edildi, Güvenlik Önlemleri Alındı
22.12.2023 - 15:06,
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Çorum'un İskilip ilçesinde dorsesindeki oksijen tüplerinden birinde sızıntı meydana gelen seyir halindeki tır park edildi, güvenlik önlemleri altında tüpteki gaz kontrollü boşaltıldı.

İskilip- Çankırı kara yolu 1. kilometresinde 19 AKK 436 plakalı tırın dorsesinde bulunan, Bayat Devlet Hastanesine götürülen oksijen tüplerinden birinde sızıntı olduğunu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti.

Sızıntıyı önleyemeyen sürücü, 112'den yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, yolu ulaşıma kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeden geçen araçlar ise tali yola yönlendirildi.

İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri de sızıntı meydana gelen tüpe müdahale etti.

Tüpteki oksijenin yaklaşık 1 saatte bitmesinin ardından jandarma ekipleri yolu yeniden ulaşıma açtı.

Tır, yapılan kontrolün ardından yeniden yola çıktı.

Kaynak: AA
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