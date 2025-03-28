İskilip'te Organize Sanayi Bölgesi İçin Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskilip'te Organize Sanayi Bölgesi İçin Yol Çalışmaları Başladı

Çorum'un İskilip ilçesinde yeni OSB için yol açma çalışmaları başladı, altyapı ve yatırımlar hedefleniyor.

28.03.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde kurulmakta olan Çorum'un 4. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yol açma çalışmaları başladı.

İskilip'e 8 kilometre mesafede kurulan İskilip OSB için 3 kilometre uzunluğundaki yol çalışmalarının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, törende yaptığı konuşmada, İskilip OSB'nin imar planlarının bakanlık onayının ardından askıya çıktığını, ardından parselasyon çalışmalarının başlayacağını söyledi.

İskilip OSB'nin birden fazla avantaja sahip olduğuna dikkati çeken Polat, "En büyük avantajlarından bir tanesi Ankara'ya, Samsun limanına, havalimanlarına yakın olmasıdır. Beşinci teşvik bölgesinde olması bizim için avantaj. İskilipli işadamlarımızın çoğunlukta olması, Çorum'da çok sayıda işadamının İskilipli olması ve onların da yatırıma hevesli olmaları bizi mutlu ediyor. İskilip OSB hem ilçemize, hem şehrimize, hem ülkemize, hem de dünyamıza büyük katkısı olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise OSB'nin İskilip için "olmazsa olmaz" nitelikte olduğunu belirterek, "Kaymakamımızla birlikte uzun süredir hem altyapının oluşması hem de yatırımcılarımızın gelmesi konusunda büyük emek sarf ediyoruz. Kimse umudunu kırmasın, bugün bayrama böyle moralli, sevinçlerle giriyoruz. Allah nasip ederse bayramdan sonra da organize sanayi bölgesinin altyapısı, yaklaşık maliyetleri oluşturulup daha verimli, daha hızlı şekilde yatırımcıların buraya gelmesini sağlayacak her türlü önlemi alacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, İskilip, Ekonomi, Güncel, Tören, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskilip'te Organize Sanayi Bölgesi İçin Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
07:43 Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
07:29 Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
07:20 Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
07:16 CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
01:42 CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
01:20 Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 18:38:46. #7.12#
SON DAKİKA: İskilip'te Organize Sanayi Bölgesi İçin Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement