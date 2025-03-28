İskilip'te Organize Sanayi Bölgesi İçin Yol Çalışmaları Başladı

Çorum'un İskilip ilçesinde kurulmakta olan Çorum'un 4. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yol açma çalışmaları başladı.

İskilip'e 8 kilometre mesafede kurulan İskilip OSB için 3 kilometre uzunluğundaki yol çalışmalarının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, törende yaptığı konuşmada, İskilip OSB'nin imar planlarının bakanlık onayının ardından askıya çıktığını, ardından parselasyon çalışmalarının başlayacağını söyledi.

İskilip OSB'nin birden fazla avantaja sahip olduğuna dikkati çeken Polat, "En büyük avantajlarından bir tanesi Ankara'ya, Samsun limanına, havalimanlarına yakın olmasıdır. Beşinci teşvik bölgesinde olması bizim için avantaj. İskilipli işadamlarımızın çoğunlukta olması, Çorum'da çok sayıda işadamının İskilipli olması ve onların da yatırıma hevesli olmaları bizi mutlu ediyor. İskilip OSB hem ilçemize, hem şehrimize, hem ülkemize, hem de dünyamıza büyük katkısı olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise OSB'nin İskilip için "olmazsa olmaz" nitelikte olduğunu belirterek, "Kaymakamımızla birlikte uzun süredir hem altyapının oluşması hem de yatırımcılarımızın gelmesi konusunda büyük emek sarf ediyoruz. Kimse umudunu kırmasın, bugün bayrama böyle moralli, sevinçlerle giriyoruz. Allah nasip ederse bayramdan sonra da organize sanayi bölgesinin altyapısı, yaklaşık maliyetleri oluşturulup daha verimli, daha hızlı şekilde yatırımcıların buraya gelmesini sağlayacak her türlü önlemi alacağız." diye konuştu.