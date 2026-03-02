İskilip'te Yangın: Evinin İçindeki Eşyalar Yok Oldu

ÇORUM'un İskilip ilçesinde müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı park halindeki traktör de büyük hasar gördü.

Yangın, İskilip ilçesi Hallı Köyü Semişler Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıktı. İddiaya göre, Sadık Akbal'a ait evde çıkan yangını gren vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, evin yanında park halinde bulunan traktör de yangından etkilenerek büyük hasar gördü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Mehmet KABA/ İSKİLİP(Çorum),