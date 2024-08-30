İskilip\'te Zafer Bayramı kutlamalarında 100 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi

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Çorum'un İskilip ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağı ile 5 kilometre yürüdü.

Kutlama etkinlikleri kapsamında İskilip Belediyesince düzenlenen etkinlikte belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde meşalelerle tarihi İskilip Kalesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşte vatandaşlar 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara yürüyüşe katıldıkları için teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Ürdün'ün Amman şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonasında bronz madalya kazanan Belediye İskilipspor sporcusu Özdenur Özmez'i tebrik ederek, hediye verdi.